Mansur Yavaş'tan canlı yayına damgasını vuran açıklama: ''Ben kimsenin yedeği değilim''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki ön seçim öncesinde Cumhurbaşkanı aday adaylığı için Türkiye turu devam ederken, her seferinde bu süreç için erken olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" açıklaması geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "süreç için çok erken" diyerek CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde aday olmamıştı.

Bu tartışmalar devam ederken Mansur Yavaş'ın eski basın danışmanı gazeteci Volkan Gültekin, Habertürk TV'de Mansur Yavaş'ın kendisine gönderdiği mesajı aktardı.

Gültekin'in aktardığına göre Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir.

Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."