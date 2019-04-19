Mansur Yavaş'tan dikkat çeken değişiklik

Yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve hızlı başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de belediyenin sitesine el attı.

Sosyal belediyecilik anlayışını her fırsatta dile getirerek hareket eden Yavaş'ın ekibi bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) internet sitesindeki eksik olan önemli bir detayı ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilk atama!AKP döneminde kaldırılarak küçük bir görselle ABB'nin internet sitesinde yer verilen Atatürk ve Anıtkabir detayı Yavaş'ın ardından yeniden siteye eklendi.

Sitenin ana sayfa ekranına Atatürk görselinin yanı sıra Ankara'nın simgesi olan Anıtkabir de eklendi.