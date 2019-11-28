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  3. 28 Kasım 2019 23:40

Mansur Yavaş'tan ''kuvvetli fırtına'' uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş'tan ''kuvvetli fırtına'' uyarısı
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Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da yarın beklenen ‘kuvvetli fırtına’ nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yavaş açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

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