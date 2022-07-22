  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mansur Yavaş'tan Murat Kurum'a ''Ankapark'' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Murat Kurum'a ''Ankapark'' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Murat Kurum'a ''Ankapark'' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, Ankapark'la ilgili Mansur Yavaş belediyesini eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yanıt geldi.

Mahkeme süreci sonrası Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan ve işletmecisinin çalıştıramayarak kapattığı Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Mansur Yavaş, Ankapark'ta yaptığı açıklamada parkın maliyetine dikkat çekmiş ve "Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü. Bu parayı harcayan 'hayır 450 milyon dolar bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama: CHP zihniyeti...AK Parti'den harabeye dönen Ankapark ile ilgili açıklama: CHP zihniyeti...Haber

 MURAT KURUM'DAN ANKAPARK PAYLAŞIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis'te yaptığı konuşmada Ankapark konusuna değindi. Bakan Kurum, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

"Tek bildikleri algı! Kaderine terk edilen Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu yok? Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir!"

CHP'den AK Parti'ye jet Ankapark yanıtı: Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudurCHP'den AK Parti'ye jet Ankapark yanıtı: Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudurGüncel

 MANSUR YAVAŞ'TAN BAKAN KURUM'A YANITAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayarak kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Mansur Yavaş paylaşımında "Sn. Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

Etiketler ankapark murat kurum yanıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Teslim olan PKK'lı HDP'yi ifşa etti: ''12'si hala Meclis'te!''
Bir yaz dizisi daha reyting kurbanı oldu; ekranlara veda ediyor
Dünyanın ilk hamile mumyasının 2 bin yıllık sırrı çözüldü
Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi
2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Liste başında herkesi ağlatan film var
Assos'taki 15 aylık kaya ıslahı tamamlandı, sonuç kahretti
Parkta dehşet! Genç kadını diri diri yakarak katlettiler!
Dolar 17,75'i, Euro 18,10'u devirdi!
Trabzonspor'a Liverpool'dan sürpriz transfer
Eziyet ettiği eşeğin intikamı acı oldu!