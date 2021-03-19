Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası torunlarına kaldı

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın, tek mirasçısı Kerope Çilingir’in Neslihan Kahraman'la olan evliliği mahkeme tarafından iptal edildi. Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası Kerope Çilingir’in kızlarına geçti.

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Keropa Çilingir’in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman’la evlenmesi nedeniyle kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında şikayetçi olmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Dora Çilingir evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dora Çilingir babasının sahte belge ve raporlarla babasının Neslihan Kahraman ile evlendirildiğini iddia ederek hastane ve işbirliği içinde olan herkes hakkında şikayetçi olmuştu.



İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen evliliğin iptali davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Kerope Çilingir’in ile Neslihan Çilingir’in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi. Bu kararla Matild Manukyan’dan Kerope Çilingir’e aktarılan miras, kızları Dora, Linda ve İlda Çilingir’e geçti.

İŞTE MANUKYAN'IN MİRASI

Matild Manukyan’ın dava dosyasında yer alan malvarlığı şöyle:

Antalya, Alanya ve Balıkesir’de 5 adet 5’er yıldızlı otel,

Kıbrıs’ta 5 yıldızlı otel,

İstanbul’da 2 fabrika,

Kınalıada ve Büyükada’da iki köşk,

İstanbul’da 500 daire, 70 iş hanı,

Yalova’da yüzlerce daire ve arsa,

Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana’da onlarca bina ve arsa,

Fransa’daki bir bankada 150 milyon Euro

220 taksi,

Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.