Mardin ve Batman'da belediye başkanları görevden alındı, kayyum atandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Batman Belediyesi'nde belediye başkanları Ahmet Türk ile Gülistan Sönük görevden alınarak, belediye başkanlıklarına kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atadı.

Ahmet Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"

Öte yandan Batman Belediyesi'ne de kayyum atandığı öğrenildi. Batman Belediyesine, 31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz X (Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Onlarca yolsuzluğun ve 8 yıllık hukuksuzluğun ardından halkın iradesiyle geri alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı. Halk tarafından seçilenlerin yerine atama yapmak hukuka, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır. Bu iktidarın yıllardır halkın iradesini tanımadığı gerçeği, faşist kayyum politikasında somutlaşmıştır. Kayyumunuzu kabul etmiyoruz! Gaspa izin vermeyeceğiz!"