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Mardin'de çatışma! 3 terörist daha sarı torbaya girdi

Mardin'de çatışma! 3 terörist daha sarı torbaya girdi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldı. Bu kapsamda; bugün Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Ömeryan-Bagok bölgesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımı ile istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK/KCK mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 3  terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

'ŞİMDİ SARI TORBADALAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde 3 terörist etkisiz... Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

DHA

Etiketler mardin pkk terörist çatışma sarı torba
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