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  3. 12 Eylül 2019 11:51

Mardin'de kayyum 187 kişiyi işten çıkardı

İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, birçok işçiyi işten çıkardı. İşçilerin baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlandığı belirtildi.

Mardin'de kayyum 187 kişiyi işten çıkardı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ikinci kez kayyım atanan Vali Mustafa Yaman, 187 işçiyi işten çıkarttı. DİSK/Genel İş Sendikası'ndan Mehmet Salih Doğrul, işçilerin baskı ve tehditle sendika değiştirmeye zorlandıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman, işçi kıyımına başladı.

Kayyım atandıktan hemen sonra işten çıkarılan 150 çalışanın ardından, 37 çalışanın daha işine son verildiği öğrenildi. Söz konusu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gönderilen mesajla işçiler haberdar oldu. Kayyım bir yandan da kalan işçileri sendika değiştirmeye zorluyor.

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