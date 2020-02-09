  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Şubat 2020 10:21

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında evde bulunan bir anne ve 3 çocuğu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
 
Olay, Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur’a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur’un bulunduğu evde yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur’un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , çocuk , anne , facia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM