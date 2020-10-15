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  3. 15 Ekim 2020 11:36

Mardin'de yeni koronavirüs önlemleri!

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamalı ders ve stajların durdurulduğunu açıkladı.

Mardin'de yeni koronavirüs önlemleri!
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandı.

UYGULAMALI DERS VE STAJLAR İKİNCİ BİR KARAR KADAR DURDURULDU
İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak olan öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini artırabileceği düşünüldüğünden koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinin, uygulamalı ders ve stajların ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verildi.

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