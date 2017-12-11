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  3. 11 Aralık 2017 14:27

Mardin'deki yasak kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 mahallede gerçekleştirilen operasyon nedneiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin'deki yasak kaldırıldı
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Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 4 mahallede, gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyon nedeniyle bugün 05.00’da Üçyol, Dağiçi, Dibek ve Güzelsu mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Açıklamada, yasağın operasyonun sona ermesiyle birlikte 12.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

İHA

operasyon , yasak , asker
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