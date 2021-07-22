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Mardin'den kahreden kaza: 2 asker hayatını kaybetti

Mardin'den kahreden kaza: 2 asker hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Etiketler şarampol kaza asker
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