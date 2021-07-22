Mardin'den kahreden kaza: 2 asker hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti.
Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.
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