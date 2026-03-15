  3. Marka Yatırım Holding'e operasyon: Yönetim Kurulu Başkanı dahil 5 kişi gözaltında

Marka Yatırım Holding'e yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda Yönetim Kurulu Başkanı M.T.B. ve birlikte haraket ettiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dev operasyonda, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.T.B. ve beraberindeki 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi ağır suçlamalar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli M.T.B. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak; İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15.03.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler M.T.B., A.B., Y.D., H.G. ve A.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

DHA

Etiketler marka yatırım holding gözaltı operasyon
