Markanızı Büyütmek İçin Kullanabileceğin Dijital Reklam Türleri

Günümüzde markalarını çevrimiçi ortamlarda daha ön plana çıkartmak ve satışlarını artırmak isteyen her işletmeye hitap edebilecek dijital reklam çeşitleri bulunmaktadır.

Dijital reklam denildiği zaman akla genellikle sosyal medya reklamları gelmektedir. Birçok insan da bu şekilde düşünmekte son derece haklıdır. Çünkü sosyal medya platformları markalara son derece geniş pazarlar sunmaktadır. Zira sosyal medya reklamları dijital reklam çeşitlerinden yalnızca birisidir. Dijital reklam ifadesi çevrimiçi ortamlara yürütülen reklam faaliyetlerinin tamamını kapsayan bir terimdir. Bu terim, tüm reklam türleri arasında geleneksel yöntemlerin dışında çevrimiçi ortamlara yönelik olarak üretilen bir pazarlama faaliyetini ifade eder.

Sosyal Medya Reklamları

Sosyal medya, sahip olduğu geniş ölçekli tüketici kitlesi ve markalara sunmuş olduğu hedef kitle analiz olanaklarıyla önemli bir pazar olarak ticaret dünyasındaki yerini almıştır. Bu pazarın sunmuş olduğu geniş olanaklardan faydalanmak isteyen her markanın da dijital pazarlama stratejilerinde en üst sıralara sosyal medya reklamlarını yerleştirmesi oldukça doğaldır. Örnek vermek gerekirse markalar artık geleneksel reklam türleri yerine Instagram Reklam Verme gibi sosyal medya odaklı pazarlama faaliyetlerine daha yüksek öncelikler tanımaktadır.

PPC (Tıklama Başına Maliyet) Reklamlar

Google Reklam Verme yöntemini kullanarak bir pazarlama kampanyası başlattıysanız tıklama başına maliyet terimini mutlaka duymuşsunuzdur. Pay per click olarak da bilinen tıklama başına maliyetli reklamlar dijital reklam çeşitleri arasında en fazla tercih edilen metotlardan birisidir. Bu reklam yöntemi ile markalar, kendi belirledikleri reklam bütçelerine uygun olarak yalnızca tıklama başına ödeme yaparlar. Özellikle Google’da sıklıkla tercih edilen reklam türlerinden olan tıklama başına maliyetli reklamlar konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu önemli noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kampanya kapsamında verilen reklamlarda, her bir reklam tıklanması başına ne kadarlık bir ödeme gerçekleştirileceği önceden belirlenmelidir.

Reklam kampanyanızın alakalı olduğu sektörde, tıklama başına reklam verme metodunu kullanarak bir pazarlama kampanyası başlatmış rakip markalar analiz edilmelidir.

Reklam kampanyanıza yönelik gerçekleştireceğiniz rakip analizi neticesinde rakiplerinizin bu reklamlar için tıklama başına ne kadarlık bir ödeme gerçekleştirdiklerini öğrenmelisiniz.

Benzer şekilde gerçekleştireceğiniz rakip analizinde, reklam kampanyanızda kullanacağınız anahtar kelimelerin zorluğunu da belirlemeniz reklam kampanyanızın başarılı olması bakımından hayati rol oynamaktadır.

Remarketing

Remarketing de günümüzde herkesin karşılaşabileceği yaygın bir dijital reklam çeşididir. Çevrimiçi reklam türleri arasında sıklıkla kullanılan remarketing yöntemi basit bir algoritma ile çalışmaktadır. Bu yöntemde herhangi bir web sitesini veya çevrimiçi uygulamayı ziyaret etmiş bir kullanıcıya daha sonraki çevrimiçi faaliyetlerinde bu web siteleri veya uygulamalarla ilişkili reklamlar gösterilir. Remarketing reklamları daha anlaşılır kılabilmek adına her çevrimiçi kullanıcının sıklıkla karşılaştığı bir örneği ele alabiliriz. Bir kullanıcı çevrimiçi olarak satış gerçekleştirilen popüler uygulamalardan birisinde herhangi bir ürünü inceledikten sonraki çevrimiçi faaliyetlerde incelemiş olduğu bu ürünle alakalı reklamlarla karşılaşacaktır. Bu sistem web siteleri için de aynı şekilde işlemektedir.

Influencer Marketing

Influencer marketing, çevrimiçi reklam türleri arasında sosyal medya platformları üzerinde yaygın olarak kullanılan bir reklam modelidir. Bu reklam modelinde belirli alanlarda sevilen ve sözüne güvenilen sosyal medya influencerları aracılığıyla reklamlar verilir. Influencer reklamları markaların hedefleri ve ihtiyaçlarına göre birçok farklı olanak da sunabilmektedir. Mesela özellikle niş bir kitleyi hedefleyerek satışlarını artırma peşinde olan markalar için bir mikro influencer ile çalışmak en doğru seçenek olacaktır. Bununla birlikte satıştan ziyade marka bilirliği ve itibarını artırmayı hedefleyen kurumlar için ise çok daha geniş kitlelere erişim olanakları bulunan makro influencerlar ile işbirliği yapmak en uygun reklam modeli olacaktır.

Video Reklamlar

Video reklamlar, görsel türdeki içeriklerin özellikle ön planda oldukları sosyal medya platformlarında oldukça yaygındır. Bu yöntemin en yaygın olarak kullanıldığı platformlar arasında YouTube ve Instagram’ı gösterebiliriz. YouTube platformu, video reklamlar konusunda her ne kadar işin zirvesinde yer alıyor olsa da günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram da bu konuda çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu iki platform da günümüzün koşullarında video reklam vermek isteyen markalar tarafından en fazla tercih edilen platformlardır.