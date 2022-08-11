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Market sahibinin oğlu 4 erkek çocuğunu taciz etti

Market sahibinin oğlu 4 erkek çocuğunu taciz etti

İstanbul Maltepe'de bulunan bir markette iş yeri sahibinin 15 yaşındaki oğlu yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz etti.

Olay saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

SİLAHLI KAVGA
Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti.

MESCİDE SIĞINDILAR

Yaralanan Nurullah D. ve Yücel I. marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı,  şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Etiketler market sahibi erkek çocuk
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