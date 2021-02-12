''Markete gidemiyoruz uzaya mı gideceğiz ?''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Ay hedefi, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşa umut vermedi. ANKA'nın mikrofon uzattığı vatandaşlar, "Markete gidemiyoruz uzaya nasıl gideceğiz söyler misiniz? İnsanların haline bakın mutlular mı? Geçim sıkıntısı almış başını gidiyor. İnsanların elektriği, doğalgazı kesiliyor, biz uzaya mı gideceğiz? Sokakta halk açken Ay'a gitsen ne olur? Halk aç aç. Aklımızla alay ediyor Tayyip Erdoğan. Ülke batmış uzaydan bahsediyor. Melike Demirağ’ın çok güzel bir şarkısı var 'Uyu yavrum ninni, uyutayım seni, masallarla ninnilerle kandırayım seni' aynen bu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye'nin uzay ile ilgili hedeflerini açıkladı. "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" diyen Erdoğan, "Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir" ifadesini kullandı. Erdoğan, uzaya belki de bir Türk kadının gideceğini belirtirken, uzay yolcusuna, astronot, kozmonot dışında yerli bir isim önerisi de istedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vatandaşta nasıl bir karşılık buldu? Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

“TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN İŞLER HALLETTİK DE AY MI KALDI?”

“Türkiye’deki bütün işler hallettik de ay mı kaldı? Türkiye’deki işleri halletsinler ondan sonra aya gidelim.”

“YA MİLLET AÇ AÇ”

“Ya millet aç aç. Ben emekliyim. Ayıptır günahtır bu milletle dalga geçilmez. Ben 12 aydır kapalıyım. 40 (bin) lira giderim var. Bana verdikleri 750 lira. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Şimdi aya götüreceksin. Kimse kusura bakmasın, imam hatibi bitiren bir adamdan böyle Cumhurbaşkanı olursa bunlar bize müstahaktır.”

“SEN ÖNCE BENİM KARNIMI DOYUR”

“Bizim ay ile ne işimiz var. Önce kendi insanını kendi halkını düşün. Önce bu insanların açlığını gider. Bir sürü şey var. Bir tek o değil ki. Ay ile bizim ne işimiz var? Sen aya git bana 7G getir ne yapacağım ben 7G’yi. Sen önce aç karnımı doyur. Mantıklı düşündüğünde benim ay ile ne işim var?”

"İNSANLARIN DOĞALGAZI, ELEKTRİĞİ KESİLİYOR UZAYA GİDECEĞİZ"

"Markete gidemiyoruz uzaya nasıl gideceğiz söyler misiniz? İnsanların haline bakın mutlular mı? Geçip sıkıntısı işsizlik almış başını gidiyor. İnsanların doğalgazı, elektriği kesiliyor uzaya gideceğiz? Akıllı değil, deliyiz zaten. Ama bizi kapatacak deli hastanesi yok o da Türkiye’de çok az. Topluca öleceğiz uzayı göremeyiz. Kesinlikle ve kesinlikle uzaya çıkamayız ben ona inanıyorum. Önce insanlar markete gitsin. Elektriği, doğalgazı ödensin. Açlar, hastalar bunlar bakılsın. Uzay en son iş. Kendi insanlarımız aç ama 150 ülkeye yardım ediyoruz. Uzaya çıkamayız önce biz feraha çıkalım. İnsanları rahatlatsınlar aşağıya inip bir baksınlar insanlar bir ekmek için halk ekmeğe gidiyorlar. 1 TL için yürüyorlar. Ve bu insanların hali ne olacak hiç düşünmüyorlar. Bence Uzaya çıkamayız ama mezara gidebiliriz topluca."

"UYU YAVRUM NİNNİ UYUTAYIM SENİ, MASALLARLA, NİNNİLERLE KANDIRAYIM SENİ"

"Daha bu ülkenin insanı bakkala gidemiyor. Türkiye halklarından bahsetmiyor aklımızla da alay ediyorlar. Tayyip Erdoğan aklımızla alay ediyor. Tayyip Erdoğan, hala bilim düşmanı. Üniversite öğrencilerine neler yaptıklarını görüyoruz. Ay'a, uzaya gidebilmek için bilime inanmak lazım. Bilim insanına inanmak lazım. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine neler yapıyorlar. Efenim biz Ay'a gideceğiz. Ay'a değil biz hala yaya kaldık. Ülkenin düştüğü durumu tarif etmekte zorlanıyorum. Cumhuriyetin bütün birikimleri gitti. Melike Demirağ’ın çok güzel bir şarkısı var 'Uyu yavrum ninni uyutayım seni, masallarla ninnilerle kandırayım seni' aynen bu. Bu ülke insanı umarım inanmaz. Her konuda bu ülkenin insanına doğruyu söylemiyor bu ülkenin insanı umarım kanmaz. Geldiğimiz nokta hiç iyi bir nokta değil. Nasıl gidelim uzaya? Nasıl gideceğiz uzaya? Uzaya neyle gideceğiz? Gidebilir miyiz mümkün değil? Diyelim ki aya gittik. Sokakta halk açken aya gitsek ne olur? Halk aç halk. Ay'a gideceğim deme. Bana çık deki, “Ben bugüne kadar hata yaptım, bu ülkede çok büyük yoksulluk var, adaletsizlik, yolsuzluk var” desin. Belki bu yolsuzluğun parasını halka dağıtsalardı bu kadar yolsuzluğumuz, yoksulluğumuzda olmazdı." dedi.

“ÖNCE TÜRKİYEMİZE BAKALIM HERKES ÇOK ZOR DURUMDA”

“Önce Türkiyemize bakalım. Herkes zor durumda. Kafeler kapalı, herkes çok zor durumda. İnşallah bu hastalıklar geçer herkes işinin başına döner”.

"ÇOĞU AİLE AÇ, UZAYA GİTME FİKRİ UZAK GELİYOR BANA"

“Ben şu anki durumuzda onun mümkün olacağını düşünmüyorum. Şu anda çoğu aile aç bir şekilde duruyor. Uzaya gitme fikri uzak geliyor bana.”

“BURADAN AKSARAY’A GİDEMİYORUZ, UZAYA GİDECEĞİZ İNŞALLAH”

"Valla ben 65 yaşında sokağa çıkamıyorum. Sokağa çıkmamı, toplu taşımaya binmemi engellerse.... Sokağa çıkmama izin verirse çıkarız beraber, problem değil. Buradan Aksaray’a gidemiyoruz uzaya, Ay'a gideceğiz, inşallah…"

"ÜLKE BATMIŞ UZAYDAN BAHSEDİYOR"

“Uzaya çıkıyoruz dimi? Nereye uzaya çıkıyoruz? Ülke batmış. Uzaydan bahsediyor.”

“BİR ÇIKALIM DA PANDEMİDEN, ONDAN SONRA İNŞALLAH"

“Aslında Türkiye için güzel bir şey uzaya gidilmesi, ama bu pandemi döneminde herkes geçim derdinde. İlerisi için bir adım atılması gerekiyor ama o kadar da şey yapmamak lazım. Bir çıkalım da pandemiden ondan sonra inşallah başarılır uzaya gitmek, diyelim.”

“2 BİN -2 BİN 500 TL İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ, KADER UTANSIN"

“Uzaya gitmeden önce yapılacak bir sürü iş var onlar yapılsın. herkes çok çok rahat etsin ki ondan sonra uzaya gidilsin. Pandemide herkes aç kaldı susuz kaldı bütün iş yerleri kapandı. Çoluğumuz çocuğumuz hep işten ayrıldı. Şahsen ben bir tek emekli memur aylığımla hem çocuğumu hem de kendimi geçindiriyorum. 4 çocuklu insanlar ne yapacak? 10 çocuklu insanlar ne yapacak? Onları bir yapalım edelim ondan sonra düşünelim bence. Herkes 100 bin lira ile 200 bin lira ile geçiniyor bizler geçiniyoruz 2 bin - 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyoruz, ne yapalım kader utansın diyelim, başka bir şey diyemiyoruz”

“YERYÜZÜ BİTTİ ŞİMDİ UZAYA MI SIRA GELDİ?”

“Yeryüzü bitti şimdi uzaya mı sıra geldi? Ben öyle düşünüyorum. Uzayda ne yapacaklarmış? Hayat kuracaklar. Öyle mi? Vallahi bir şey düşünmüyorum. Kimin ne yaptığını artık takip edemiyorum. Bildikleri bir şey vardır demek ki hayat kuracaklar orada.”

“HANIM AYLIK EMEKLİ MAAŞINI VERMEDİĞİ İÇİN BEN AYA GİDEMEYECEĞİM"

“İnşallah kısmet olursa gideriz. Geçen Elon Musk’ın aya gidişini duydum. 55 bin dolardan bahsediliyordu. Benimde biraz eksiğim vardı hanıma dedim ki; 'Aylık maaşını verirsen 55 bin doları tamamlayacağım, gidelim' diye. Hanım aylık emekli maaşını vermediği için ben aya gidemeyeceğim. Hanımla o yüzden bozuştuk biraz.”

“BİRDEN UZAY ÇIKARIP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK BENCE YANLIŞ”

“İnşallah gideriz. Bence halkın sorunlarıyla ilgilenmeleri daha doğru olur. Çünkü şimdi düşündüğünüz zaman gerçekten kötü durumdayız. Bizim halimiz vaktimiz yerinde olduğu halde biz bile kötü durumdayız. Birden uzay çıkarıp gündemi değiştirmek bence yanlış. Yapmasın böyle şeyleri. Öyle düşünüyorum.”

"GİTSİNLER KURTULMUŞ OLURUZ HEPSİNDEN BİRDEN"

“Gitsinler iyi olur. Kurtulmuş oluruz hepsinden birden. Gidebilirler...”

“İSMİ ATAMIZI ÇAĞRIŞTIRAN BİR ŞEY OLABİLİR”

“Ben şöyle düşünüyorum: Türklerin başaramayacağı bir şey yok, yeter ki istesinler. Yani çok zeki milletiz biz. Yeter ki çalışalım uzak ne ki o bize gelecek, biz uzaya gitmeyeceğiz. O kadar diyorum yani. Bence ismi Atamızı çağrıştıran bir şey olabilir. Atatürk’ü çağrıştıran. Şu günlere gelme sebebimiz zaten o. İyi ki o zekasını kullanarak bizi bugüne kadar getirmiş. Atatürk’ü anımsatan bir şey olabilir.”