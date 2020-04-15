Marketlerden sokağa çıkma yasağı başvurusu

Sozcu.com.tr'nin üst düzey sektör temsilcilerinden aldığı bilgilere göre marketler sokağa çıkma yasağından istisna tutulmak için resmi makamlara dilekçe yoluyla başvuruda bulundu. Başvurunun sokağa çıkma yasağının ertesi günü yaşanacak yoğunluğa karşı yapıldığı bildirildi. Geçen hafta sonu yasağın başlamasına kısa bir süre kala ilan edilen yasak yüzünden pek çok ürün zayi olmuştu.



Büyük market zincirleri sokağa çıkma yasağından etkilenmemek adına resmi makamlara örgüt halinde ve tüzel olarak başvuruda bulundu.

Sektör temsilcileri sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonundan dolayı depolarda zayi olan ürünler sebebiyle marketlerin başvuruda bulunduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, “Sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluğa hazırlık yapabilmek için tedarik yapabilmek için tedarik zincirinin aksatılmamasına yönelik olarak başvuruda bulunuldu” ifadesini kullandı.

11-12 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 13 Nisan pazartesi günü marketlerde büyük yoğunluk yaşanmış, büyük zincirler bu yoğunluğa cevap vermekte zorlanmıştı. 18-19 Nisan tarihinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.