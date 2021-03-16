Marketten aldığı kaşar peyinir içinden bakın ne çıktı!
İzmit'te yaşayan Ayşe E., marketten aldığı kaşar peynirinin içerisinden lastik eldiven çıktığını iddia etti.
Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe E., geçen hafta cumartesi günü marketten kaşar peyniri satın aldı. Eve geldiğinde peyniri kesen Ayşe E., içerisinden çıkan lastik eldiveni görünce şoke oldu. Ürünün fotoğraflarını çekerek üretici firmanın şikayet hattına yazan Ayşe E.'ye, hatanın telafisi için gıda kolisi gönderilmesi teklif edildi. Firmanın teklifini kabul etmeyen Ayşe E., Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulundu.
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