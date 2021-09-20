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Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şey ''pes'' dedirtti

Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şey ''pes'' dedirtti

Muğla'da emekli polis memuru Metin G.'nin marketten aldığı peynirin içinden eldiven parçası çıktı. Metin G., olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İlçede yaşayan emekli polis Metin G., Marmaris Armutalan Mahallesi'ndeki bir zincir marketten peynir aldı. Aldığı peynir ile kahvaltı yapmak isteyen Metin G., peynir kalıbının içinde mavi renkli hijyenik eldiven çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Pandemi sürecinde yaşadığı olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Metin G., "Ambalajlı peyniri dolaptan çıkarıp kahvaltı yapacaktım. Peyniri kesip yerken mavi cisim gördüm. Çatal ile cismin etrafını açınca peynir kalıbının içinde eldivenle karşılaştım. Bunun üzerine kahvaltıyı bırakıp yetkililerle görüştüm. Eldivenli peynir kalıbını kendilerine gösterdim. Özür dilediler. Koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum. Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Marmaris Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü'ne de şikayet dilekçesi verdim" dedi.

 

İHA

Etiketler muğla emekli polis memuru peynir eldiven
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