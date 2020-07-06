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  3. 06 Temmuz 2020 20:57

Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda Kaymakamlık tarafından alınan kararla, şahıslara ait olan bahçelerde dahil olmak üzere ateş yakılması yasaklandı.

Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı
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Marmara Adası'nda İlçe Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırları içerisinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması yasaklandı. Kaymakamlık yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlattı. Kararın alınmasında Çanakkale'nin Gelibolu bölgesinde çıkan orman yangınının etkili olduğu tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere Marmara Adası'nda geçtiğimiz yıl orman yangını meydana gelmiş ve 80 hektar alan zarar görmüştü.

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