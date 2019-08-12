Marmara Adası'nda orman yangını !

Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.



Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

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Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi.



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, NTV canlı yayınına telefonla katılarak yangına ilişkin son bilgileri verdi.



Rüzgarın şiddetin artması nedeniyle ciddi anlamda bir tehlike olduğunu söyleyen Aksoy, "Yerleşim yerlerine kadar geldi. Elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz. Saatte 70-80 kilometrelik bir rüzgarla yerleşim yerine ilerliyor. Birkaç otelimiz evimiz yangınla arasında 20-30 metre mesafe kaldı. Helikopter yangın ikmaline gitti. Bir iki helikopter gelecek diye bekliyoruz, büyük bir sıkıntı var. Yangın yerleşim yerlerine dorğu ilerliyor maalesef" diye konuştu.





Yangına müdahale eden tek helikopterin yakıt ikmaline gitmesi nedeniyle şu sıradan havadan müdahale yapılamadığını söyleyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Karadan müdahale yapıyoruz. Belediyenin bir tane arazözü yandı. Ensterasan bir rüzgar, tam kontrol altına alınıyor, rüzgar yön değiştirince yeniden alevleniyor. Bize helikopter gelecek deniliyor ama şu anda helikopter bekliyoruz. Manastır mevkiine doğru yangın ilerliyor. Yolun altındaki otele kadar alevler geldi. Çam kozalakları patladığı zaman bomba etkisi yapıyor, metrelerce ilerleyip yangının yayılmasına neden oluyor. Helikopter müdahale etmezse yangın büyüyecek. Oteldeki müşteriler ve bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye ediliyor. Çok şiddetli bir rüzgar var. Bir anda alevin yayılması tahmin edilir bir durum değil. Tatil beldesi olduğumuzdan dolayı otellerimiz dolu durumda. Tek noktadan çıktı yangın, bir vatandaş evini temizlerken otları yakması çıktığı tahmin ediliyor. Kozalaklar patlayınca onlarca metre ileride de yangın çıkarmış. Rüzgar önce sağa doğru gidiyordu, son bir saatten bu yana tersine döndü. Yerleşim yerlerine geldi. Manastır'daki otelimiz ve 2-3 evimiz yangınla içiçe. Bu büyük bir yangın, karadan yapacak bir şeyimiz yok. Kesinlikle helikopterin müdahale etmesi gerekiyor."



Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, NTV canlı yayınına bağlandı.

Helikopterin müdahale etmek için Marmara Adası'na ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Rüzgar sürekli değişiyor. Marmara Adası fazla ağaçlık olmamasına rağmen ulaşımı çok zor. Orada ağaçtan ziyade bitki yanıyor" dedi.



Dursunbey ilçesindeki yangına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, "Yangın Alaçam Dağları'nda meydana geliyor. Yangının sebebi olarak yüksek gerilim hattının rüzgar nedeniyle birbirine vurması olarak değerlendiriliyor. Burada mücadele soğutma çalışmalarına döndü. 20 hektarlık bir alan etkilenmiş gözüküyor. Oradaki helikopterler soğutma çalışması yapılıyor" ifadelerini kullandı.