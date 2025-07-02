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Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi

Marmara Bölgesi 4,3'lük depremle sarsıldı! Bursa Gemlik'teki deprem İstanbul'da da hissedildi
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Marmara Bölgesi'nde saat 13:57 sularında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü yine dün gibi Bursa'nın Gemlik ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 4,3, Kandilli Rasathanesi ise 4,4 olarak açıkladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün de 3,9 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 70 dakika arayla peş peşe meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki 2 depremle sarsılan Marmara Bölgesi'nde bugün bir kez daha deprem meydana geldi.

Yine Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,3 olarak, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4,4 olarak açıklandı.

AFAD'tan yapılan açıklamada saat 13:57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 12,91 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 7,5 km olarak duyurdu.

Dün de ( 1 Temmuz Salı ) AFAD verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11:47'de 3.9 büyüklüğünde, ardından da 12:57'de 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

70 dakika arayla meydana gelen depremler İstanbul'da da hissedilmiş ve kısa süreli bir paniğe yol açmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.  

Uzman isimlerden 3,9 ve 4,2'lik depremlerin ardından peş peşe kritik uyarılarUzman isimlerden 3,9 ve 4,2'lik depremlerin ardından peş peşe kritik uyarılarHaber

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem deprem oldu son depremler marmara bölgesi istanbul
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