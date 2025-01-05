Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi'nde Marmaraereğilisi açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri ilçesi arasındaki bölgede hissedilen deprem kısa süreli bir korkuya yol açtı.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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