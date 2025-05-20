Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde korkutan deprem

Bir banka daha mevduat faiz oranını yükseltti: İşte yüzde 48'in üzerinde faiz veren bankalar

Yağışlar geri döndü: Türkiye'nin bir bölümü baharı diğer bölümü kışı yaşayacak

Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha geliyor

Birkaç yıl önce başladığı hobisi işi oldu, şimdi Avrupa'dan ABD'ye kadar müşterisi var...