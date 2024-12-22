  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde bir deprem daha!

Marmara Denizi'nde bir deprem daha

Marmara Denizi'nde bir deprem daha
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde merkez üssü Tekirdağ ilinin Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Marmara Denizi'nde merkez üssü Tekirdağ ilinin Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki deprem saat 12:08'de meydana geldi ve depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarındaki depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Dün akşam Marmara 3,0 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 21 Aralık Cumartesi günü de İstanbul'un Avcılar ilçesinde derinliği 13.8 km olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:31'de meydana gelen depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

"Depremi hissetmeden önce aşağıya indik"

İstanbul Avcılar'da meydana gelen 2.5 büyüklüğündeki depremde eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş, "Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak" dedi.

Depremden önce eşinin cep telefonuna uyarı bildirimi gelen vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Benim eşimde deprem uygulaması var. Telefonu çalmaya başladı. İndik aşağıya. Çocuklarımıza telefon açtık. Depremi hissetmeden önce aşağıya indik. Gece eve gireceğiz. Temkinli olacağız. Arabanın anahtarı evin anahtarı yanımızda olacak. İlk etapta dışarıya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem  Tekirdağ tekirdağ açıklarında deprem marmara'da deprem marmara denizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temu ve Aliexpress'ten alışverişlerde bir dönem sona eriyor! Temu ve Aliexpress'ten alışverişlerde bir dönem sona eriyor! Genç kadın evinin odasında üretip kendi işinin patronu oldu Genç kadın evinin odasında üretip kendi işinin patronu oldu ABD yanlışlıkla kendi uçağını düşürdü ABD yanlışlıkla kendi uçağını düşürdü Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içindeki hasar görüntülendi Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştıracak adımlar devrede Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştıracak adımlar devrede Kızılcık Şerbeti'ni karıştıran tokatla ilgili dikkat çeken açıklama Kızılcık Şerbeti'ni karıştıran tokatla ilgili dikkat çeken açıklama Gözaltına alınıp ev hapsi verilen Özlem Gürses'ten ilk açıklama Gözaltına alınıp ev hapsi verilen Özlem Gürses'ten ilk açıklama Sezgin Baran Korkmaz pazarda ''korsan tezgah'' açtı: ''Parayı bulmanın peşindeyim'' Sezgin Baran Korkmaz pazarda ''korsan tezgah'' açtı: ''Parayı bulmanın peşindeyim'' Muğla'da korkunç kaza: Hastane binasına helikopter çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti! Muğla'da korkunç kaza: Hastane binasına helikopter çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti! Icardi'nin takım arkadaşının eski eşinden, Wanda Nara'ya skandal ihanet suçlaması Icardi'nin takım arkadaşının eski eşinden, Wanda Nara'ya skandal ihanet suçlaması
Doktorlar mide küçültme ameliyatı yaptırmak isteyen kadın hastanın midesini bulamadı Doktorlar mide küçültme ameliyatı yaptırmak isteyen kadın hastanın midesini bulamadı Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük eşinden sürpriz karar Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük eşinden sürpriz karar ''Çakan'' bu sefer polis oldu: Trafik teröristleri hak ettiğini buldu ''Çakan'' bu sefer polis oldu: Trafik teröristleri hak ettiğini buldu Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, onlarca ölü var Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı, onlarca ölü var Bir ilimiz -22,5 derece ile dondu, kurtlar şehre indi Bir ilimiz -22,5 derece ile dondu, kurtlar şehre indi Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşme anı kamerada Cumhurbaşkanlığı'nın ortadoğu için yeni isim önerisi ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı'nın ortadoğu için yeni isim önerisi ortaya çıktı Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı Esad kaçtı, Şam'ın girişindeki ''gövde gösterisi'' kaldı Gencecik bir kadın daha eski nişanlısı olacak cani tarafından katledildi Gencecik bir kadın daha eski nişanlısı olacak cani tarafından katledildi