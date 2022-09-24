Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; saat 16.10'da Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Depremin derinliği 13.6 km olarak ölçüldü.
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