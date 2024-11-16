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Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi
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Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), seferlere ilişkin internet sayfasından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

İptal edilen seferler şu şekilde:

Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

Etiketler budo budo seferleri marmara denizi bursa istanbul
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