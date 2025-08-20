Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Marmara Denizi'nde merkezüssü İstanbul'un Silivri açıkları olan Kandilli'ye göre 3,6, AFAD'a göre ise 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 19:57'de Marmara Denizi'nde Silivri'nin 25 kilometre açığında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'nin duyurduğuna göre deprem. 3.6 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında gerçekleşti. AFAD ise söz konusu depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası AFAD'ın son depremler listesi İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...