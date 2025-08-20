  1. Anasayfa
Marmara Denizi'nde İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

Güncelleme:

Marmara Denizi'nde merkezüssü İstanbul'un Silivri açıkları olan Kandilli'ye göre 3,6, AFAD'a göre ise 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 19:57'de Marmara Denizi'nde Silivri'nin 25 kilometre açığında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'nin duyurduğuna göre deprem. 3.6 büyüklüğünde ve Silivri açıklarında gerçekleşti.

AFAD ise söz konusu depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

