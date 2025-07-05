Marmara Denizi'nde korkutan deprem: İstanbul genelinde hissedildi

Marmara Denizi'nde merkez üssü Silivri açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devamediyor. 1 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde 70 dakika arayla peş peşe meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki 2 depremin ardından, 2 Temmuz'da da yine merkez üssü Gemlik olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bu depremler büyük endişe yaratırken, bölge bugün bir kez daha sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 14:24'te merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem 8,85 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...