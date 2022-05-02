  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi’nde ulaşım durdu

Marmara Denizi’nde ulaşım durdu

Marmara Denizi’nde ulaşım durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı.

Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler marmara denizi poyraz deniz ulaşımı haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Putin'in yıllardır herkesten sakladığı ''2 küçük sırrı'' deşifre oldu
İstanbul'da kafa karıştıran bayram trafiği! Sabah bomboştu ama sonra...
Zelenskiy, Türkiye'den şikayetçi oldu
Survivor'da eleme adayı ve yokluk adasına giden isim belli oldu
Suudi Arabistan medyasında skandal ifadeler
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu ölümden döndü
Emekli ikramiyesi mağdurları için müjdeli haber
Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''
Genç kadının otelde sır ölümü
İktidardan bir ''enflasyon korumalı'' adım daha