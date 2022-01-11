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Marmara Denizi’nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

Marmara Denizi’nin kıyıları hayalet ağlardan temizleniyor

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi’nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi’nin kıyıları İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayalet ağlardan temizleniyor. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağların denizden çıkarılması kameraya yansıdı.

Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj ile mücadele için hazırlanan ’Marmara Denizi Eylem Planı’ kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ndeki hayalet ağların temizlenmesi karar alınmıştı. Eylem planı ve İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında, belirlenen 12 noktadaki deniz dibinde bulunan hayalet ağların temizlenmesi çalışmalarına başlandı. Kınalıada, Maltepe, Yenikapı, Zeytinburnu ve Yeşilköy açıklarında belirlenen su altındaki ağlar denizden çıkarıldı. Hayalet ağ olduğu tespit edilen 12 noktada yaklaşık 19 bin metrekarelik gırgır ağı, 3 adet bin metrekarelik trol ağı ve 2 adet trol kapısı deniz dibinden çıkarıldı. Denizden çıkarılan hayalet ağlar ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

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