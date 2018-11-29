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  3. 29 Kasım 2018 12:38

Marmara için korkutan açıklama: ''Bunlar depremin ayak sesleri !''

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir, Marmara'da ciddi bir gerilim gözlendiğini, bunun beklenen depremin ayak sesleri olduğunu iddia etti.

Marmara için korkutan açıklama: ''Bunlar depremin ayak sesleri !''
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Yalova'nın Marmara'da meydana gelecek her depremden etkileneceğini dile getiren Osman Kendir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan fay hatlarını ve yaşanan depremleri gösteren haritanın da Marmara'da bir gerilimin olduğunu işaret ettiğini söyledi. Kendir, "Konuyu Yalova özelinde değerlendirdiğimizde bütün oklar bizi gösteriyor. Doğuda Yalova açıkları, batıda ise Saros körfezi gerilmenin iki uçta oluştuğunu ve ortada stres birikiminin olduğunu işaret ediyor. Bu bize Marmara depreminin bugün olmazsa bile yakın zamanda yani 10 ila 30 yıl içinde olacağının ip uçlarını veriyor. 7 ya da üstü bir deprem bekliyoruz. Şehirlerin deprem öncesi dönüşmesi yararınadır ve bir bina bile az hasar alsa bir can bile kurtulsa mühimdir" dedi.

"YALOVA TAŞINAMAZ"

Yalova'nın, Bursa'nın Gemlik ilçesi örneğinde olduğu gibi taşınmaya pek uygun olmadığını kaydeden Kendir, "Gemlik merkezi de fay hattı üstünde ve bu konuda taşınma kararı alındı. Ancak Gemlik fay hattının tam üstünde. Bizde ise mesele zemin-yapı ilişkisi ile çözülebiliyor. Taşınma KHK'sı Yalova'ya pek uygun değil. Çünkü bu tip kararlarda uygulama zorluğu var ve çözümü neredeyse imkansız. Bizim üst ölçekli 1/50 binlik çevre düzeni planlarımız rezerv alan, riskli alan gibi hususları içermiyor" diye konuştu.

 

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