Marmara Üniversitesi’nden ''Erdoğan’ın diploması'' ile ilgili açıklama

Marmara Üniversitesi Rektölüğü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması hakkında bir açıklama yapıldı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde ‘Erdoğan’ın diploması’ tartışmaları yeniden başladı. Cumhuriyet’e konuşan 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

Özcan’ın açıklamasının ardından Cumhuriyet.com.tr, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt’a ulaştı. Cumhuriyet’e konuşan Kurt, şunları kaydetti:

“Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmek isteriz. Genel bir açıklamayı da bir saat içinde paylaşacağız. İddiayı... Herkes görecek, herkes belgeyi belge numarasıyla görecek. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bize yazılı bir şey ulaşmadı açıkçası. Bundan evvelki rektörlere ulaştı mı diye baktım ben. Bizi üzen, Marmara Üniversitesi'ni çok üzen bir itham oldu. Gelen her öğrenci bir birey. Annesi babası dahi gelse veremeyiz, paylaşamayız. KVKK kuralları var. Yusuf Ziya Özcan’ın açıklaması dezenformasyondur."

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Marmara Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet