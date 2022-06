Marmara ve Ege’nin Kesişme Noktası Çanakkale'de Gezilecek Yerler

Kuzeybatı Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Çanakkale’nin Ege ve Marmara denizlerine kıyısı bulunmaktadır. Bu bakımdan birbirinden çekici doğal güzelliklere sahip olan Çanakkale, ülke topraklarının düşman elinden kurtarıldığı ve kahramanlık destanlarının yazıldığı güzide bir şehirdir.

Dolayısıyla sayısız doğal güzelliğe ve tarihi cazibe merkezine sahip olan Çanakkale’de gezilecek yerler listesi bir hayli uzundur. Bu sayede kent yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaktadır.

Çanakkale Şehitler Abidesi

Çanakkale turlarının ilk durağı olan Şehitler Abidesi, Eceabat ilçesindeki Hisarlık Tepesi üzerinde konumlanmaktadır. I. Dünya Savaşı’nda şehit düşen şanlı Türk askerlerinin anısına inşa edilen abide, 1960 yılından bu yana ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Özellikle her yıl 18 Mart’ta düzenlenen anma törenlerinde Türkiye’nin dört bir yanından kutlu zaferi anmak için bir araya gelen büyük kalabalıklara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca “Çanakkale Şehitliği” olarak bilinen bölgede yer alan abidenin çevresinde çok sayıda anıt bulunmaktadır. Şehrin simgelerinden biri haline gelmiş olan Çanakkale Şehitler Abidesi, eşsiz bir manzaraya, en önemlisi Türk milleti için tarihi ve manevî öneme sahiptir.

Truva Antik Kenti

Çanakkale’de gezilecek yerler arasında öne çıkan Truva Antik Kenti, dünyanın en popüler arkeolojik alanlarından biri olarak gösterilmektedir. 1998’de UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen antik kent, aynı zamanda Troya adıyla da bilinmektedir. Kuruluşunun mitolojik bir efsaneye dayandırıldığı Truva Antik Kenti’nin günümüze ulaşana dek birçok kez yıkılıp, yeniden inşa edildiği düşünülmektedir. Antik kentte yapılan kazı çalışmaları sonucunda hamam ve tiyatro olmak üzere pek çok antik yapı gün yüzüne çıkarılmıştır. Haftanın her günü 08.30 ile 20.00 saatleri arasında açık olan Truva Antik Kenti’ne giriş ücreti ise 75 TL’dir.

Truva Atı

Truva Atı, Yunan mitolojisinde Odysseus’un surları aşabilmek için tahtadan yaptırdığı bir at maketidir. Atı kullanarak Truva Savaşı’na son veren Odysseus, günümüze kadar ulaşan ünlü efsanenin temellerini atmıştır. Çanakkale sınırları içerisinde gerçekleşen savaşta kullanılan Truva Atı, böylelikle şehrin simgelerinden biri olmuştur. 2003 yılında Truva isimli filmin çekiminde kullanılan at maketi, Çanakkale’ye armağan edilmiştir. Günümüzde Çanakkale’nin merkezinde görülebilen Truva Atı, her yıl on binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı

Gelibolu Yarımadası sınırları içerisinde yer alan Rumeli Mecidiye Tabyası, 1892 senesinde yaptırılmıştır. Sekiz adet bonet ve altı top yerinden oluşan tabya, aynı zamanda Seyit Onbaşı ile özdeşleştirilmiştir. II. Abdülhamit döneminde yaptırıldığı bilinen Rumeli Mecidiye Tabyası, muharebe sırasında şehit düşen askerlerin anılması amacıyla şehitlik olarak düzenlenmiştir. Tabyanın hemen yanında, I. Dünya Savaşı’nın kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın betimlendiği bir heykel yer almaktadır.

Gökçeada Sualtı Milli Parkı

Gökçeada Sualtı Milli Parkı, ada merkezine bağlı Kaleköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek su parkı olma özelliğine sahip olan destinasyon, 1999 senesinde Millî Park olarak ilan edilmiştir. Akdeniz Foku ve İspermeçet Balinası gibi nadir görülen türlere ev sahipliği yapan Gökçeada Sualtı Milli Parkı’nda su altı dalışı yapılabilen uygun alanlar bulunmaktadır. Belirli bölgelerinde olta balıkçılığı aktivitelerine izin verilen Gökçeada Sualtı Milli Parkı, Çanakkale’nin doğasını ve su altı zenginliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir yerdir.

Aynalı Çarşı

Çanakkale denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Aynalı Çarşı, şehir merkezinde yer almaktadır. 1890 yılında Eliyau Hallio tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Türkülere konu olan ünlü Aynalı Çarşı, Gelibolu Savaşı esnasında isabet eden bir bomba ile yıkılarak kullanılamaz hale gelmiştir. 1967’de yenilenerek günümüzdeki halini alan yapı, kapalı çarşı mimarisine sahiptir. Günümüzde Çanakkale’de hediyelik eşya alınabilecek en ünlü yerler arasında gösterilmektedir.

Kilitbahir Kalesi

Çanakkale’nin geçmişine ışık tutan yapılarından biri olan Kilitbahir Kalesi, 1452 yılına tarihlenmektedir. Çanakkale Boğazı’nın kıyısına inşa edilen kale, İstanbul’un kuşatıldığı 1452 yılında Avrupalıların Bizans’a yarım etmelerini engellemek amacıyla yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde güçlendirilmiştir. 220 metre yüksekliğe ve 120 metre genişliğe sahip olan Kilitbahir Kalesi, Çanakkale’de gezilecek yerler listesinde yer alan en önemli mekânlardan biridir.

Çanakkale Seramik Müzesi

Çanakkale Seramik Müzesi, kentin kültürel ve sanatsal mirasına ışık tutmaktadır. Şehir merkezinde yer alan müzede Çanakkale’nin seramik sanatına ve Türk hamam kültürüne dair ayrıntılar yakından incelenebilmektedir. 2008 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda ziyarete açılan müzede, sesli ve görsel anlatımlar ile ziyaretçiler keyifli bir gezi deneyimi yaşamaktadır. Yılın farklı dönemlerinde çeşitli sergi ve koleksiyonlara da ev sahipliği yapan Çanakkale Seramik Müzesi’ne girişler ise tamamen ücretsizdir.