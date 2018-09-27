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  3. 27 Eylül 2018 09:26

Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Karadazeni kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinde yağış bekleniyor. Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bu sabah saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek, batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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