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Marmara'da 2 yük gemisi çarpıştı

Marmara'da 2 yük gemisi çarpıştı

Marmara Denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gemi kazası meydana geldi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Etiketler marmara marmara denizi gemi kazası kaza gemi
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