Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem ! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 05.36'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hissedildi. Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

Deprem olduğunu hisseden vatandaşlar, yataklarından uyanarak sokağa fırladı. Bazı vatandaşlar depremi hissettiklerini dile getirirken, bazı kişiler de depremi hissetmediklerini söyledi.



Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmazken, herhangi bir hasar bilgisi de bulunmuyor.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Paniğe neden olan depremle ilgili ilk resmi açıklama Yalova Valisi Muammer Erol’dan geldi. Erol yaptığı açıklamada, “Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen Deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, Emniyet ve Jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir” dedi.