Marmara'da bir deprem daha! İstanbul yine sallandı!

AFAD, Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 21:06’da yerin 17.77 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında yerin 14.4 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.



BUGÜN İKİNCİ DEPREM

Bugün Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İlçenin 18 kilometre açığındaki depremin derinliği ise 6,83 kilometre olarak kaydedildi.



Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.



Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.



VALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM MESAJI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 4,2'lik deprem sonra geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AFAD verilerine göre saat 16.38'de merkez üssü Marmara Ereğlisi olan 4.2'lik bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.

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