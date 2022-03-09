Marmara'da kar alarmı: Birçok ilde okullar pazartesiye kadar tatil edildi

Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışı nedeniyle valiliklerden peş peşe tatil haberleri geldi.

Meteoroloji'den yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova Valiliklerinden art arda açıklamalar geldi.

İSTANBUL'DA 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,



Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

MARMARAY SEFERLERİ UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" mesajını paylaştı.

KOCAELİ'DE 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

SAKARYA'DA 14 MART'A KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre kent genelinde etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle ‘Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon’ toplantısı yapıldı. Toplantıda konuya ilişkin 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu kararı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kararda, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma Günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BURSA'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 15.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü’ ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN TEDBİRLER

Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Toplantıda beklenen olumsuz hava koşullarına yönelik bir dizi tedbir kararı alındı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı;

"Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları önemli. Kural dışı ve Trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, numaralarını aramalıdır. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması önemlidir. Yalova sınırları içerisinde bulunan yaylara, yürüyüş parkurlarına mümkün oldukça gidilmemesi, kamp kurulmamasına karar verilmiştir.”