Marmara'da korkutan deprem ! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Bölgesi güne depremle uyandı. Saat 09:34'te, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy, büyüklüğünü ise 4.4 olarak açıkladı.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ ?

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Çınarcık depremini yorumladı. Prof. Dr. Barış şunları söyledi:

"Bu bir öncü deprem değildir. Çınarcık - Armutlu yarımadası, hem kuzeyinde hem güneyinde iki tane fay var. Sıkışmış bir bölge ve bunun gibi 4,4,5 deoprem üretecek onlarca fay var orada. Büyük bir depremin öncüsü değil bunlar.

Genellikle 39 Erzincan depreminden 99 depremine kadar bütün depremlerin öncü depremlerine baktığımızda, bugüne kadar öncü deprem aktivitesi yapmamıştır Kuzey Anadolu fayı. Tarihinde böyle bir şey yok. Bu depremin öncü olmadığını, aktif faylardan bir tanesinin daha kırıldığını söylüyoruz.

Öncü mü, bir sonraki depremi tetikler mi? Artık bizim bunları konuşmamamız lazım. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, mutlaka depreme hazırlıklı olması gerektiğini söylüyoruz."

20 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

30 Kasım tarihinde de 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilmişti

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan son depremler şu şekilde:







