  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara'daki depremin ardından korkutan açıklama

Marmara'daki depremin ardından korkutan açıklama

Marmara'daki depremin ardından korkutan açıklama
Güncelleme:

Dün akşam Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Burası enteresan yerlerden birisi" dedi.

AFAD'ın verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından diken üstünde İstanbul depremi araştırmaları yapanlar geç saatlerde 'deprem mi oldu, son dakika depremler hangileri' sorularını internette arattı.

'Sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.

'Dikkat edilmesi gereken bir bölge'

Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Burada Kuzey ve Güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul'da zemini sağlam yerler hangileri?

Ersoy, depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurguladı. "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler bu bölgelerde daha çok hissediliyor" dedi.

Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.

Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy şunları söyledi:

“İstanbul’u zemin açısından değerlendirecek olursak genel bir söylemde bulunacağım. Bina, mahalle veya ada bazında bir söylem değil. Ben şimdi en sağlam yerde en çürük yapı en çürük zemin olabileceğini başta söyleyeyim. Anadolu yakasındaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam kayaçlar üzerinde yapı stoku var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da var. Haliç’in kuzeyindeki ilçeler zeminleri biraz daha sağlam. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç’in güneyindeki Avrupa yakasının olduğu kısımlar Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Zemin de önemli. Çünkü Esenyurt’ta yaptığınız bir gökdeleni Maslak’ta da yapabilirsiniz ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için Maslak gibi sağlam kayalar üzerinde değil”

'Türkiye'de 75 bin deprem oldu, normalde olması gereken sayı 25 bin civarında'

Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde depremMarmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde depremGüncel
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ?Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ?Güncel
Prof. Dr. Naci Görür 11 kente dikkat çekti: ''Levha sınırındılar''Prof. Dr. Naci Görür 11 kente dikkat çekti: ''Levha sınırındılar''Haber
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 nokta için kırmızı alarmProf. Dr. Naci Görür'den 2 nokta için kırmızı alarm3. Sayfa
Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren deprem uyarısıProf. Dr. Naci Görür'den endişelendiren deprem uyarısıGüncel
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: ''O bölgeye dikkat''Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı: ''O bölgeye dikkat''Güncel
Naci Görür 3 ilçeye dikkat çekti: ''Hiç acımadan kepçeyi vurun''Naci Görür 3 ilçeye dikkat çekti: ''Hiç acımadan kepçeyi vurun''Haber

 

 

Etiketler prof. dr. şükrü ersoy deprem Marmara depremi deprem uyarısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara'daki deprem büyük depremin habercisi mi ? Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Uşak'ta 2 noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü Dünya'da kırmızı listede bulunan gizemli canlı Türkiye'de görüldü
Sağanak fena vurdu; heyelan oldu, yol trafiğe kapandı Sağanak fena vurdu; heyelan oldu, yol trafiğe kapandı Ayvalık'ta büyük orman yangını Ayvalık'ta büyük orman yangını Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Antalya'da suya yüzde 446 zam Antalya'da suya yüzde 446 zam TCMB'den Türk Lirası için yeni hamle: Peş peşe yeni kararlar TCMB'den Türk Lirası için yeni hamle: Peş peşe yeni kararlar Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye Down sendromlu öğrenciyi darbeden öğretmene tahliye