  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Ekim 2019 07:17

Marmara'dan sonra Ege sallandı ! Peş peşe deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Ardıdan en büyüğü 3,5 olmak üzere 3 deprem daha meydana geldi.

Marmara'dan sonra Ege sallandı ! Peş peşe deprem
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Saat 02.59'da 2.0, 03.00'te 2.5, 03.29'da da 3.5 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Marmara'da bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi!Marmara'da bir deprem daha! İstanbul'da da hissedildi!

 

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , çanakkale , ayvacık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM