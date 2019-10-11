Marmara'dan sonra Ege sallandı ! Peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 25.74 kilometre mesafesinde.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Saat 02.59'da 2.0, 03.00'te 2.5, 03.29'da da 3.5 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

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