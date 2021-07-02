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Marmaray istasyonunda ''randevusuz'' aşılama başladı

Marmaray istasyonunda ''randevusuz'' aşılama başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda aşılama noktası kuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan COVID-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, COVID-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aşılama başladıSabiha Gökçen Havalimanı’nda aşılama başladıGüncel

 

Etiketler marmaray istasyonu aşılama covid-19
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