Marmaray seferlerine Ramazan ayarı: Ek seferler konuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iftar saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmaray hattına ek seferler konulduğunu duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak için Marmaray hattına ilave tren seferleri eklendiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından belirlenen ve Ramazan ayı boyunca geçerli olacak ilave sefer listesi şöyle:
|Kalkış Saati
|Kalkış İstasyonu
|Varış İstasyonu
|17.42
|Maltepe
|Halkalı
|17.42
|Halkalı
|Pendik
|18.05
|Yenikapı
|Pendik
|18.10
|Söğütlüçeşme
|Halkalı
