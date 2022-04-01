Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi: Saatleri uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığın açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada 'Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.' denildi.
Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) April 1, 2022
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