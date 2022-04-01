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Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi: Saatleri uzatıldı

Marmaray seferlerine Ramazan düzenlemesi: Saatleri uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığın açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndna yapılan açıklamada 'Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca CUMA ve CUMARTESİ günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır.' denildi.

Etiketler marmaray sefer saat
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