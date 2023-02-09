Marmaray ve havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek
İstanbul'da Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun 12 Şubat'a kadar 24 saat hizmet vereceği bildirildi.
Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek. TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."
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