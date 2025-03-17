  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor!

Marmara'ya kuvvetli fırtına geliyor: Rüzgar hızı 70 kilometreye çıkacak

Marmara'ya kuvvetli fırtına geliyor: Rüzgar hızı 70 kilometreye çıkacak
Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için bugün öğleden sonra başlayacak ve yarın gece yarısına kadar 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Kış geri döndü; önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor...Kış geri döndü; önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor...Yaşam

 

 

Etiketler meteoroloji fırtına marmara hava durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, açığa çıkınca ortalık karıştı Patronunun odasına gizli kamera yerleştirdi, açığa çıkınca ortalık karıştı Türkiye'nin kanını donduran anne dehşetinde tüyleri diken diken eden ayrıntılar Türkiye'nin kanını donduran anne dehşetinde tüyleri diken diken eden ayrıntılar Murat Ülker ''Yahudi'' iddialarına ilk kez yanıt verdi Murat Ülker ''Yahudi'' iddialarına ilk kez yanıt verdi DEM Parti'nin ziyareti sonrası AK Parti'den ''Nevruz'' kararı DEM Parti'nin ziyareti sonrası AK Parti'den ''Nevruz'' kararı Bir mahalleyi haritadan silen felaketten kurtulanlar o anları anlattı Bir mahalleyi haritadan silen felaketten kurtulanlar o anları anlattı Önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor! Önce fırtına, sonra yağmur, ardından da kar geliyor! Bu firmada en düşük maaş 102 bin TL'ye yükseldi Bu firmada en düşük maaş 102 bin TL'ye yükseldi Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu Hiç tanımadığı kadına otobüste evlilik teklif edince olanlar oldu Celal Şengör'ün ''Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek'' çıkışına 5 maddelik yanıt! Celal Şengör'ün ''Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek'' çıkışına 5 maddelik yanıt! Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar ile sürpriz adım Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar ile sürpriz adım
Akit yazarından ünlü şarkıcıya çirkin saldırı: ''İç çamaşırı ile sahneye çıkan bacak gösterici'' Akit yazarından ünlü şarkıcıya çirkin saldırı: ''İç çamaşırı ile sahneye çıkan bacak gösterici'' Bomba iddia: Koç Holding Türkiye'den gidiyor mu? Bomba iddia: Koç Holding Türkiye'den gidiyor mu? Asrın felaketi sonrası inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti havadan görüntülendi Asrın felaketi sonrası inşa edilen Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti havadan görüntülendi Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor Suç makinesi kadından inanılmaz taktik: 14'üncü çocuğunu doğurdu, serbest kaldı Suç makinesi kadından inanılmaz taktik: 14'üncü çocuğunu doğurdu, serbest kaldı Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Yasa teklifi TBMM'de! Türkiye'de emeklilik yaşı değişebilir! Yasa teklifi TBMM'de! Türkiye'de emeklilik yaşı değişebilir! İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada İstanbul'da güpe gündüz parkta 2 genç kıza iğrenç taciz kamerada 4 yaşındaki Melike'yi anne ve babası işkenceyle öldürüp göle atmış! 4 yaşındaki Melike'yi anne ve babası işkenceyle öldürüp göle atmış! Başı açık kadın ve kız öğrencilerin önünü kesip bu bildirileri dağıttılar! Başı açık kadın ve kız öğrencilerin önünü kesip bu bildirileri dağıttılar!