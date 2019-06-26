  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Haziran 2019 13:59

Marmaray'da arıza paniği ! Vatandaşlar raylarda yürüdü

Kadıköy'de Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında arıza nedeniyle vagonların açılmamasıyla panikleyen 2 yolcu fenalaştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü.

A+ A-

Olay 12.00 sıralarında Suadiye ile Erenköy arasındaki marmaray hattında meydana geldi. İdidalara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.  Tren uzun süre  hareket etmeyince yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen 2 yolcu fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfiaye, polis ve sağlık  ekipleri  geldi. Baygınlık geçiren ve yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldrıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından  Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.





DHA

marmaray , arıza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM