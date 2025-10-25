  1. Anasayfa
Marmaray'da bir intihar daha

Marmaray'da bir intihar daha
Güncelleme:

Daha önce sık sık intihar vakalarının yaşandığı Marmaray'da bugün bir kişi daha intihar ederek yaşamına son verdi.

Marmaray Üsküdar istasyonunda bir kişi yaşamına son verdi. Yaşanan acı olay nedeniyle, seferlerin tek hat üzerinden işletildiği ve gecikmeli devam ettiği kaydedildi.

Marmaray'dan olaya ilişkin yapılan duyuruda ise, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

