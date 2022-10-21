Marmaray'da intihar! Seferler normale döndü

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Tren seferlerinde gecikmeler yaşanırken Marmaray'dan açıklama geldi.

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

ÇİFT YÖNE DÖNDÜ

Marmaray, yaptığı diğer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür."